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Сегодня, 19:26

Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «Хайденхайм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты «Байера» радуются победе над «Хайденхаймом».
Фото AFP

«Байер» дома с крупным счетом обыграл «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

У команды из Леверкузена Патрик Шик оформил хет-трик. Еще по голу забили Эсекиэль Паласиос и Гранит Джака. Авторами голов гостей стали Никлас Дорш и Матиас Хонзак.

«Байер» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хайденхайм» (10) находитяс на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:2
Хайденхайм

В другом матче «Штутгарт» победил «Бохум» со счетом 2:0.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Бохум

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Байер
ФК Бохум
ФК Штутгарт
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Хет-трик Кейна принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 36-7 29
2
 РБ Лейпциг 11 6 3 2 18-9 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 11 5 5 1 26-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 22-18 19
6
 Фрайбург 11 5 2 4 13-15 17
7
 Штутгарт 11 4 4 3 21-19 16
8
 Унион Б 11 4 4 3 9-9 16
9
 Вольфсбург 11 4 3 4 20-18 15
10
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
11
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
12
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
13
 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
14
 Аугсбург 11 3 3 5 13-23 12
15
 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 11 0 2 9 10-32 2
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22.11 22:30
Бавария – Аугсбург
 3 : 0
23.11 17:30
Байер – Хайденхайм
 5 : 2
23.11 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 4 : 0
23.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 4 : 3
23.11 17:30
Штутгарт – Бохум
 2 : 0
23.11 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
23.11 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
24.11 17:30
Хольштайн – Майнц
 - : -
24.11 19:30
Боруссия М – Ст-Паули
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 8 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 9 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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