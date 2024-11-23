Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «Хайденхайм»
«Байер» дома с крупным счетом обыграл «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».
У команды из Леверкузена Патрик Шик оформил хет-трик. Еще по голу забили Эсекиэль Паласиос и Гранит Джака. Авторами голов гостей стали Никлас Дорш и Матиас Хонзак.
«Байер» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хайденхайм» (10) находитяс на 15-й строчке.
В другом матче «Штутгарт» победил «Бохум» со счетом 2:0.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|36-7
|29
|
2
|РБ Лейпциг
|11
|6
|3
|2
|18-9
|21
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|6
|2
|2
|26-16
|20
|
4
|Байер
|11
|5
|5
|1
|26-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|22-18
|19
|
6
|Фрайбург
|11
|5
|2
|4
|13-15
|17
|
7
|Штутгарт
|11
|4
|4
|3
|21-19
|16
|
8
|Унион Б
|11
|4
|4
|3
|9-9
|16
|
9
|Вольфсбург
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
10
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
11
|Боруссия М
|10
|4
|2
|4
|15-14
|14
|
12
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
13
|Хоффенхайм
|11
|3
|3
|5
|17-22
|12
|
14
|Аугсбург
|11
|3
|3
|5
|13-23
|12
|
15
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|15-20
|10
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|11
|0
|2
|9
|10-32
|2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|22:30
|
Бавария – Аугсбург
|3 : 0
|23.11
|17:30
|
Байер – Хайденхайм
|5 : 2
|23.11
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|4 : 0
|23.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|4 : 3
|23.11
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|2 : 0
|23.11
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|23.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|24.11
|17:30
|
Хольштайн – Майнц
|- : -
|24.11
|19:30
|
Боруссия М – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|8
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|9
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
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