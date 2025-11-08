«Байер» разгромил «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

«Байер» дома с крупным счетом обыграл «Хайденхайм» в 10-м туре чемпионата Германии — 6:0. Матч прошел на стадионе «Бай-Арена».

По дублю в игре оформили Патрик Шик и Ибрахим Маза, еще по голу забили Йонас Хофманн и Эрнест Поку.

«Байер» набрал 20 очков и занимает четвертое место в Бундеслиге. «Хайденхайм» (5 очков) замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.

08 ноября, 17:30. BayArena (Леверкузен)

В другом матче «Хоффенхайм» победил «Лейпциг» со счетом 3:1.

«Лейпциг» (22 очка) располагается на втором месте в таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» (19 очков) поднялся на пятую строчку.