«Байер» сыграет с «Боруссией» в бундеслиге 11 мая

«Байер» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в матче 23-го тура бундеслиги в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.

11 мая, 16:30. BayArena (Леверкузен)

По итогам 22-х туров чемпионата Германии леверкузенский клуб с 68 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Команда из Дортмунда с 51 баллом занимает пятую строчку бундеслиги.

