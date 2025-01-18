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«Байер — «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

«Байер» и «Боруссия» М встретятся в 18-м туре чемпионата Германии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Байер» и менхенгладбахская «Боруссия» встретятся в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (платно). Трансляция начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Изучайте ключевые события и результат игры «Байер — «Боруссия» М в матч-центре нашего сайта.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Боруссия М

«Байер» после 17 туров набрал 38 очков и занимал второе место в турнирной таблице, во вторник «фармацевты» обыграли «Майнц» (1:0). У «Боруссии» из Менхенгладбаха — 24 очка и 11-я строчка, предыдущим соперником «жеребят» был «Вольфсбург» (1:5).

ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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«Бавария» — «Вольфсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» благодаря дублю Горетцки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 3 1 56-15 45
2
 Байер 17 11 5 1 41-23 38
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 18 9 5 4 36-26 32
5
 РБ Лейпциг 18 9 4 5 32-27 31
6
 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
7
 Вольфсбург 18 8 3 7 40-32 27
8
 Фрайбург 18 8 3 7 25-34 27
9
 Вердер 17 7 5 5 31-32 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 17 7 3 7 26-26 24
12
 Аугсбург 17 5 4 8 19-33 19
13
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
14
 Унион Б 17 4 5 8 14-23 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 18 4 2 12 23-38 14
17
 Хольштайн 18 3 2 13 26-46 11
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 2 : 0
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 3 : 2
18.01 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 3 : 3
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 0 : 2
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 1 : 3
18.01 17:30
Штутгарт – Фрайбург
 4 : 0
18.01 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
19.01 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
19.01 19:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 16
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 5
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 15 1 4
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