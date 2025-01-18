«Байер» и «Боруссия» М встретятся в 18-м туре чемпионата Германии 18 января

«Байер» и менхенгладбахская «Боруссия» встретятся в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (платно). Трансляция начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

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«Байер» после 17 туров набрал 38 очков и занимал второе место в турнирной таблице, во вторник «фармацевты» обыграли «Майнц» (1:0). У «Боруссии» из Менхенгладбаха — 24 очка и 11-я строчка, предыдущим соперником «жеребят» был «Вольфсбург» (1:5).