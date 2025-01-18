«Байер — «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии
«Байер» и менхенгладбахская «Боруссия» встретятся в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (платно). Трансляция начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.
Изучайте ключевые события и результат игры «Байер — «Боруссия» М в матч-центре нашего сайта.
«Байер» после 17 туров набрал 38 очков и занимал второе место в турнирной таблице, во вторник «фармацевты» обыграли «Майнц» (1:0). У «Боруссии» из Менхенгладбаха — 24 очка и 11-я строчка, предыдущим соперником «жеребят» был «Вольфсбург» (1:5).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|
12
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
13
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
14
|Унион Б
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|3 : 2
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|3 : 3
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|0 : 2
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|1 : 3
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|4 : 0
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4