21 сентября, 20:24

Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Байером»

Полузащитник «Боруссии М» Рокко Райтц (в белом) борется за мяч с защитником «Байера» Алексом Гримальдо.
Фото Global Look Press

«Байер» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 1:1.

На 70-й минуте забил полузащитник хозяев Малик Тилльман. Нападающий гостей Харис Табакович сравнял счет на 90+2-й минуте встречи.

«Байер» занимает на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги с 5 очками. В следующем туре команда из Леверкузена сыграет на выезде с «Санкт-Паули».

«Боруссия» М занимает предпоследнее, 17-е место в таблице с 2 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур.
21 сентября, 18:30. БайАрена (Леверкузен)
Байер
1:1
Боруссия М

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2
 Боруссия Д 15 9 5 1 26-12 32
3
 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4
 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5
 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6
 Штутгарт 15 8 2 5 25-22 26
7
 Айнтрахт Ф 15 7 4 4 30-30 25
8
 Унион Б 15 6 3 6 20-23 21
9
 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10
 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11
 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
12
 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
13
 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14
 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15
 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16
 Ст-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17
 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18
 Майнц 15 1 5 9 13-26 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.01 22:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д - : -
10.01 17:30 Фрайбург – Гамбург - : -
10.01 17:30 Хайденхайм – Кельн - : -
10.01 17:30 Ст-Паули – РБ Лейпциг - : -
10.01 17:30 Унион Б – Майнц - : -
10.01 17:30 Вердер – Хоффенхайм - : -
10.01 20:30 Байер – Штутгарт - : -
11.01 17:30 Боруссия М – Аугсбург - : -
11.01 19:30 Бавария – Вольфсбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 19
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 8
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 8
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 8
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 7
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 6
И К Ж
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 11 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 11 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 10 1 1
Вся статистика

