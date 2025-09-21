Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Байером»
«Байер» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 1:1.
На 70-й минуте забил полузащитник хозяев Малик Тилльман. Нападающий гостей Харис Табакович сравнял счет на 90+2-й минуте встречи.
«Байер» занимает на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги с 5 очками. В следующем туре команда из Леверкузена сыграет на выезде с «Санкт-Паули».
«Боруссия» М занимает предпоследнее, 17-е место в таблице с 2 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Айнтрахт».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|13
|2
|0
|55-11
|41
|
2
|Боруссия Д
|15
|9
|5
|1
|26-12
|32
|
3
|Байер
|15
|9
|2
|4
|33-20
|29
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|9
|2
|4
|30-19
|29
|
5
|Хоффенхайм
|15
|8
|3
|4
|29-20
|27
|
6
|Штутгарт
|15
|8
|2
|5
|25-22
|26
|
7
|Айнтрахт Ф
|15
|7
|4
|4
|30-30
|25
|
8
|Унион Б
|15
|6
|3
|6
|20-23
|21
|
9
|Фрайбург
|15
|5
|5
|5
|25-26
|20
|
10
|Вердер
|15
|4
|5
|6
|18-28
|17
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|4
|7
|18-24
|16
|
12
|Кельн
|15
|4
|4
|7
|22-24
|16
|
13
|Гамбург
|15
|4
|4
|7
|16-25
|16
|
14
|Вольфсбург
|15
|4
|3
|8
|23-28
|15
|
15
|Аугсбург
|15
|4
|2
|9
|17-28
|14
|
16
|Ст-Паули
|15
|3
|3
|9
|13-26
|12
|
17
|Хайденхайм
|15
|3
|2
|10
|13-34
|11
|
18
|Майнц
|15
|1
|5
|9
|13-26
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.01
|22:30
|Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|10.01
|17:30
|Фрайбург – Гамбург
|- : -
|10.01
|17:30
|Хайденхайм – Кельн
|- : -
|10.01
|17:30
|Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
|10.01
|17:30
|Унион Б – Майнц
|- : -
|10.01
|17:30
|Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|10.01
|20:30
|Байер – Штутгарт
|- : -
|11.01
|17:30
|Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|11.01
|19:30
|Бавария – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|8
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|8
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|7
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|11
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|11
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|10
|1
|1
