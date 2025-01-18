«Байер» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха, Вирц отметился дублем и пасом

«Байер» дома одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии — 3:1.

Полузащитник хозяев Флориан Вирц забил два гола (с игры и с пенальти) и отметился результативной передачей. Еще один гол «фармацевтов» на счету Патрика Шика. Один мяч гостей отыграл Тим Кляйндинст.

«Байер» набрал 41 очко и сохраняет второе место в турнирной таблице. Команда продлила победную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Боруссия» (24) располагается на 11-й строчке.