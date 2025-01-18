«Байер» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха, Вирц отметился дублем и пасом
«Байер» дома одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии — 3:1.
Полузащитник хозяев Флориан Вирц забил два гола (с игры и с пенальти) и отметился результативной передачей. Еще один гол «фармацевтов» на счету Патрика Шика. Один мяч гостей отыграл Тим Кляйндинст.
«Байер» набрал 41 очко и сохраняет второе место в турнирной таблице. Команда продлила победную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Боруссия» (24) располагается на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
12
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
13
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
14
|Унион Б
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|3 : 2
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|3 : 3
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|0 : 2
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|1 : 3
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|4 : 0
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|3 : 1
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4
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