«Байер» переиграл дортмундскую «Боруссию»

«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии (2:1). Муса Диаби в начале первого тайма вывел леверкузенцев вперед. После перерыва Юлиан Брандт сравнял счет. Победный гол на 80й минуте забил Флориан Вирц.

«Байер» поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 4-й строчке.

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17-й тур

«Байер» — «Боруссия Д» — 2:1 (1:0)

Голы: Диаби, 14 (1:0). Брандт, 67 (1:1). Вирц, 80 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Та, Венделл (Синкгравен, 60), Тапсоба, Бендер, Арангис (Демирбай, 70), Амири, Вирц, Аларио (Шик, 69), Бэйли, Диаби.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Ройс (Тиггес, 89), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо (Рейна, 74), Беллингем (Мукоко, 83), Холанн.

Предупреждения: Бэйли, 73. Диаби, 78. Хуммельс, 90+1. Дилэйни, 90+3.

Судья: Цвайер.

19 января. Леверкузен. Стадион «БайАрена».