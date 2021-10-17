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«Бавария» разгромила «Байер» со счетом 5:1, Лунев остался в запасе

18:18
«Бавария» разгромила «Байер». Фото ФК «Бавария»
«Бавария» разгромила «Байер». Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» победила «Байер» (5:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб забил пять мячей уже в первом тайме. По дублю сделали Роберт Левандовски и Серж Гнабри, также отличился Томас Мюллер. У «Байера» во втором тайме забил Патрик Шик. Российский голкипер команды из Леверкузена Андрей Лунев остался в запасе.

«Бавария» набрала 19 очков и вернулась на первое место. У «Байера» 16 очков и третья позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

«Байер» — «Бавария» — 1:5 (0:5)

Голы: Левандовски, 3 (0:1). Левандовски, 30 (0:2). Мюллер, 34 (0:3). Гнабри, 35 (0:4). Гнабри, 37 (0:5). Шик, 55 (1:5).

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг (Беллараби, 65), Демирбай, Амири, Вирц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 65), Паулинью (Тапсоба, 46).

«Бавария»: Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандез, Упамекано, Дэйвис (Станишич, 40), Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Левандовски (Коман, 65), Мюллер (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.

Судья: Яблонски.

17 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Байер — Бавария

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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