«Бавария» разгромила «Байер» со счетом 5:1, Лунев остался в запасе
«Бавария» победила «Байер» (5:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
Мюнхенский клуб забил пять мячей уже в первом тайме. По дублю сделали Роберт Левандовски и Серж Гнабри, также отличился Томас Мюллер. У «Байера» во втором тайме забил Патрик Шик. Российский голкипер команды из Леверкузена Андрей Лунев остался в запасе.
«Бавария» набрала 19 очков и вернулась на первое место. У «Байера» 16 очков и третья позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Байер» — «Бавария» — 1:5 (0:5)
Голы: Левандовски, 3 (0:1). Левандовски, 30 (0:2). Мюллер, 34 (0:3). Гнабри, 35 (0:4). Гнабри, 37 (0:5). Шик, 55 (1:5).
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг (Беллараби, 65), Демирбай, Амири, Вирц (Рецос, 79), Шик (Аларио, 79), Диаби (Адли, 65), Паулинью (Тапсоба, 46).
«Бавария»: Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Эрнандез, Упамекано, Дэйвис (Станишич, 40), Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Левандовски (Коман, 65), Мюллер (Мусиала, 64), Гнабри, Сане.
Судья: Яблонски.
17 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
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