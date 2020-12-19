«Бавария» вырвала победу на последней минуте у «Байера»

«Байер» играл с «Баварией» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Команда из Мюнхена вырвала победу в добавленное ко второму тайму время — 2:1.

«Бавария» набрала 30 очков и не упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице.

Команда же из Леверкузена потерпела первое поражение в нынешнем сезоне бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Байер» — «Бавария» — 1:2 (1:1)

Голы: Шик, 14 (1:0). Левандовски, 43 (1:1). Левандовски, 90+3 (1:2).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Баумгартлингер, Амири, Вирц, Шик (Аларио, 82), Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Эрнандез, Мюллер, Гнабри, Коман (Сане, 32. Мусиала, 69), Толиссо (Киммих, 68), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Гнабри, 24. Бэйли, 72.

Судья: Цвайер (Германия).

19 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».