«Бавария» вырвала победу на последней минуте у «Байера»
«Байер» играл с «Баварией» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Команда из Мюнхена вырвала победу в добавленное ко второму тайму время — 2:1.
«Бавария» набрала 30 очков и не упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице.
Команда же из Леверкузена потерпела первое поражение в нынешнем сезоне бундеслиги.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
13-й тур
«Байер» — «Бавария» — 1:2 (1:1)
Голы: Шик, 14 (1:0). Левандовски, 43 (1:1). Левандовски, 90+3 (1:2).
«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Баумгартлингер, Амири, Вирц, Шик (Аларио, 82), Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Эрнандез, Мюллер, Гнабри, Коман (Сане, 32. Мусиала, 69), Толиссо (Киммих, 68), Дэйвис, Левандовски.
Предупреждения: Гнабри, 24. Бэйли, 72.
Судья: Цвайер (Германия).
19 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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