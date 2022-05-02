«Байер» победил «Айнтрахт», Азмун был заменен в конце второго тайма

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена на своем поле взяла верх со счетом 2:0.

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле с первых минут и был заменен в конце второго тайма. Отметим, что пока иранец ни разу не отыграл все 90 минут за «Байер» в матче бундеслиги.

Российский голкипер Андрей Лунев вновь провел всю встречу на скамейке запасных.

«Байер» набрал 58 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице.

«Айнтрахт» на может выиграть в бундеслиге на протяжении шести матчей подряд: 11-е место и 40 очков.