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2 мая, 23:20

«Байер» победил «Айнтрахт», Азмун был заменен в конце второго тайма

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 мая. «Байер» — «Айнтрахт» — 2:0.
Фото ФК «Байер».

«Байер» победил «Айнтрахт» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена на своем поле взяла верх со счетом 2:0.

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле с первых минут и был заменен в конце второго тайма. Отметим, что пока иранец ни разу не отыграл все 90 минут за «Байер» в матче бундеслиги.

Российский голкипер Андрей Лунев вновь провел всю встречу на скамейке запасных.

«Байер» набрал 58 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице.

«Айнтрахт» на может выиграть в бундеслиге на протяжении шести матчей подряд: 11-е место и 40 очков.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Айнтрахт Ф
Голы
Паулинью, 18 (1:0), Шик, 51 (2:0)
Байер
Градецки Та Коссуну Тапсоба Хинкапье Андрих Арангис (Паласиос, 81) Паулинью (Баккер, 82) Азмун (Баумгартлингер, 87) Шик (Аларио, 86) Диаби (Синкгравен, 88)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер Тута (Туре, 46) Якич Хрустич Костич (Ламмерс, 46) Хасебе Ахе (Соу, 73) Хауге (Кнауфф, 46) Гонсалу Пасьенсия (Камада, 82)
Судьи
Кортус (Германия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
Андрей Лунев
Сердар Азмун
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
2
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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