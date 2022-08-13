«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу». Российский голкипер Лунев провел первый матч в сезоне
«Байер» с Луневым проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии
«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Леверкузенцы уступили со счетом 1:2.
Решающий гол в матче забил в конце второго тайма полузащитник «Аугсбурга» Андре Хан.
Ворота «Байера» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Лунев, который заменил дисквалифицированного Лукаша Градецки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
3
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
6
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
17
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|1 : 3
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|1 : 2
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 2
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|2 : 2
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|2 : 2
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|- : -
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
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