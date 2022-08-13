«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу». Российский голкипер Лунев провел первый матч в сезоне

«Байер» с Луневым проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии

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«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Леверкузенцы уступили со счетом 1:2.

Решающий гол в матче забил в конце второго тайма полузащитник «Аугсбурга» Андре Хан.

Ворота «Байера» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Лунев, который заменил дисквалифицированного Лукаша Градецки.