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«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу». Российский голкипер Лунев провел первый матч в сезоне

«Байер» с Луневым проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 августа. «Байер» — «Аугсбург» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Леверкузенцы уступили со счетом 1:2.

Решающий гол в матче забил в конце второго тайма полузащитник «Аугсбурга» Андре Хан.

Ворота «Байера» в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Лунев, который заменил дисквалифицированного Лукаша Градецки.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
13 авг, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:2
Аугсбург
Голы
Йенсен, 15 (0:1), Арангис, 43 (1:1), Хан, 82 (1:2)
Байер
Лунев Та Баккер (Хинкапье, 63) Тапсоба Фримпонг (Коссуну, 87) Арангис (Похьянпало, 87) Паласиос (Демирбай, 62) Азмун Шик Диаби Гложек (Адли, 63)
Аугсбург
Гикевич Гумны Педерсен Гауэлеув Удуокхай Ягу Амарал (Нидерлехнер, 65) Груэсо Майер (Бауэр, 88) Реджбечай (Пепи, 90+4) Йенсен (Калиджури, 65) Демирович (Хан, 65)
Предупреждения
Азмун 79’  -  Педерсен 35’, Демирович 42’, Гауэлеув 70’, Реджбечай 75’, Гикевич 82’, Бауэр 88’
Судьи
Кортус (Германия)

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Андрей Лунев
ФК Аугсбург
ФК Байер
0
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