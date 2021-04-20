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«Бавария» заявила, что не будет принимать участие в Суперлиге

17:34
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Президент «Баварии» Херберт Хайнер сделал официальное заявление по поводу создания нового футбольного турнира — Суперлиги, а также возможности участия мюнхенцев в этом проекте.

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«Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. «Бавария» Мюнхен говорит «Нет» Суперлиге», — приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге отметил важность выступления немецкого клуба в Лиге чемпионов: «От имени правления я имею право четко заявить, что «Бавария» не будет принимать участие в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/europaeische-super-league---stellungnahme-hainer-und-rummenigge

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