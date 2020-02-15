«Бавария» заинтересована в трансфере Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в «Баварию», информирует talkSport. Срок контракта игрока истекает в конце следующего сезона, но клуб рассчитывает подписать новое соглашение с футболистом.

Но существует вероятность того, что Упамекано станет игроком мюнхенского клуба, который проявляет большой интерес к трансферу француза. В переходе игрока также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Барселона».

Напомним, Упамекано перешел в «Лейпциг» из «Ред Булл Зальцбург» в 2017 году. 21-летний игрок обошелся быкам в 9 миллионов фунтов. По данным Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

21-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за «Лейпциг» и сделал один результативный пас.