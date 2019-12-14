«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Вердера». Коутинью сделал хет-трик

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле разгромила «Вердер» со счетом 6:1. Хет-трик оформил нападающий Филиппе Коутинью.

«Бавария» набрала 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

15-й тур

«Бавария» — «Вердер» — 6:1 (2:1)

Голы: Рашица, 24 (0:1). Коутинью, 45 (1:1). Левандовски, 45+4 (2:1). Коутинью, 63 (3:1). Левандовски, 72 (4:1). Мюллер, 75 (5:1). Коутинью, 78 (6:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Павар, Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью (Сингх, 82), Гнабри, Горецка (Мюллер, 70), Дэйвис, Левандовски.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие (Фридль, 45), Ланг, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин, Гросс, Классен, М.Эггештайн, Осако (Биттенкурт, 67), Рашица (Бартельс, 86).

Предупреждения: Павар, 16. Боатенг, 18. Гросс, 22. Фридль, 62.

Судья: Шредер (Германия).

14 декабря. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Майнц» — «Боруссия Д» — 0:4 (0:1)

Голы: Ройс, 32 (0:1). Санчо, 66 (0:2). Азар, 69 (0:3). Шульц, 84 (0:4).

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде (Брозински, 86), Солои (Матета, 80), Боэтиус (Максим, 76).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Шульц, Аканджи, Хакими, Загаду, Ройс (Гетце, 72), Азар, Брандт (Дахуд, 80), Вайгль, Санчо (Пако Алькасер, 85).

Предупреждение: Сен Жюст, 23.

Судья: Кортус (Германия).

14 декабря. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Кельн» — «Байер» — 2:0 (0:0)

Голы: Кордоба, 73 (1:0). Борнау, 84 (2:0).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау, Каттербах, Дрекслер, Скири, Модест (Кордоба, 55), Тильманн (Риссе, 56. Шауб, 87).

«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис, Амири (Бэйли, 54), Хаверц, Фолланд (Рецос, 66), Диаби (Беллараби, 82).

Предупреждения: Тильманн, 39. Хаверц, 40. Драгович, 42. Эхизибуэ, 77.

Удаления: Драгович, 62. Бэйли, 77.

Судья: Грефе (Германия).

14 декабря. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Падерборн» — «Унион Б» — 1:1 (1:1)

Голы: Ингвартсен, 7 (0:1). Прегер, 33 (1:1).

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер (Хольтманн, 74), Василиадис, Цолински (Каули, 86), Мамба (Михель, 68).

«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих, Андерссон (Уджа, 89), Ингвартсен (Беккер, 77), Бюльтер (Мес, 68).

Предупреждения: Ингвартсен, 20. Паренсен, 36. Триммель, 59. Мес, 72. Цолински, 82.

Судья: Яблонски (Германия).

14 декабря. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Дарида, 53.

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Дарида, Груич, Дилросюн (Миттельштедт, 74), Ибишевич (Вольф, 74), Зельке, Лукебакио (Шельбред, 90).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хаберер, Шоллои (Грифо, 57), Петерсен, Хелер.

Предупреждения: Боята, 4. Вольф, 90+2.

Судья: Вилленборг (Германия).

14 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр