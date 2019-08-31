«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 6:1.

В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис. За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.

В других матчах дня «Шальке» разгромил «Герту» (3:0), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Падерборном» (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Бавария» — «Майнц» — 6:1 (2:1)

Голы: Боэтиус, 6 (0:1). Павар, 36 (1:1). Алаба, 45 (2:1). Перишич, 54 (3:1). Коман, 64 (4:1). Левандовски, 78 (5:1). Дэйвис, 80 (6:1).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Перишич (Т.Мюллер, 67), Тиагу Алькантара (Кюизанс, 79), Коутинью (Дэйвис, 67), Коман, Левандовски.

«Майнц»: Фл.Мюллер, Кариколь, Хак, Пьер-Габриэль, Ниакате, Латца (Кунде, 46), Фернандес, Баку, Боэтиус, Онисиво (Сен Жюст, 83), Буркардт (Солои, 56).

Предупреждения: Киммих, 20. Ниакате, 33. Хак, 45. Эрнандез, 73. Тиагу Алькантара, 75. Кунде, 77.

Судья: Шмидт (Германия).

31 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Шальке-04» — «Герта» — 3:0 (1:0)

Голы: Штарк, 38 — в свои ворота (1:0). Рекик, 48 — в свои ворота (2:0). Кенни, 85 (3:0).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури (Кутуджу, 81), Стамбули, Маскарель (Шепф, 88), Раман (Сердар, 64), Харит, Маккенни, Бургшталлер.

«Герта»: Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Дилросюн, 61), Дарида, Дуда, Груич, Ибишевич (Зельке, 61), Лукебакио (Леки, 76).

Предупреждения: Ибишевич, 40. Маскарель, 51.

Судья: Штилер (Германия).

31 августа. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Вольфсбург» — «Падерборн» — 1:1 (0:1)

Голы: Каули, 12 (0:1). Брекало, 56 (1:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Шлагер (Герхардт, 11), Брекало (Клаус, 87), Жуан Виктор (Мехмеди, 56), Вегхорст.

«Падерборн»: Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула, Антви-Аджей, Каули (Хольтманн, 80), Василиадис, Михель (Цолински, 86), Мамба (Сабири, 66).

Предупреждения: Хюнемайер, 63. Хольтманн, 88. Гьясула, 90+6.

Судья: Шлагер (Германия).

31 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».