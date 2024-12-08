Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:37

«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр
Франц Беккенбауэр.
Фото Global Look Press

«Бавария» вывела из обращения 5-й номер, под которым играл защитник Франц Беккенбауэр, сообщает пресс-служба клуба.

«Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», — сказал президент клуба Герберт Хайнер.

Франц Беккенбауэр. Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола

Под 5-м номером за «Баварию» играли Матс Хуммельс, Даниэль Ван Бюйтен, Роберт Ковач, Мехмет Шолль. Последним футболистом, который надевал футболку с 5-м номером был Бенжамен Павар в сезоне-2023/24.

Беккенбауэр скончался 7 января этого года. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами он 4 раза становился чемпионом Германии.

Франц Беккенбауэр
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Международный день художника отметят 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Футболисты дортмундской «Боруссии» увезли одно очко из Менхенгладбаха
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 10 3 0 41-10 33
2
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
3
 Байер 13 7 5 1 30-20 26
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
6
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
7
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
8
 Майнц 12 5 4 3 20-14 19
9
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
10
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
11
 Боруссия М 13 5 3 5 19-18 18
12
 Унион Б 13 4 4 5 12-14 16
13
 Аугсбург 13 4 4 5 16-25 16
14
 Хоффенхайм 12 3 3 6 17-24 12
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 13 1 2 10 13-33 5
18
 Бохум 13 0 2 11 10-34 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.12 22:30
Штутгарт – Унион Б
 3 : 2
7.12 17:30
Байер – Ст-Паули
 2 : 1
7.12 17:30
Бавария – Хайденхайм
 4 : 2
7.12 17:30
Бохум – Вердер
 0 : 1
7.12 17:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 2 : 2
7.12 17:30
Хольштайн – РБ Лейпциг
 0 : 2
7.12 20:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 1
8.12 17:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
8.12 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 9
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости