«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра
«Бавария» вывела из обращения 5-й номер, под которым играл защитник Франц Беккенбауэр, сообщает пресс-служба клуба.
«Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», — сказал президент клуба Герберт Хайнер.
Под 5-м номером за «Баварию» играли Матс Хуммельс, Даниэль Ван Бюйтен, Роберт Ковач, Мехмет Шолль. Последним футболистом, который надевал футболку с 5-м номером был Бенжамен Павар в сезоне-2023/24.
Беккенбауэр скончался 7 января этого года. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами он 4 раза становился чемпионом Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|10
|3
|0
|41-10
|33
|
2
|Айнтрахт Ф
|13
|8
|3
|2
|33-18
|27
|
3
|Байер
|13
|7
|5
|1
|30-20
|26
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|7
|3
|3
|21-14
|24
|
5
|Боруссия Д
|13
|6
|3
|4
|24-20
|21
|
6
|Штутгарт
|13
|5
|5
|3
|26-23
|20
|
7
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16-16
|20
|
8
|Майнц
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
9
|Вердер
|13
|5
|4
|4
|20-24
|19
|
10
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25-19
|18
|
11
|Боруссия М
|13
|5
|3
|5
|19-18
|18
|
12
|Унион Б
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|4
|5
|16-25
|16
|
14
|Хоффенхайм
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
15
|Ст-Паули
|13
|3
|2
|8
|11-17
|11
|
16
|Хайденхайм
|13
|3
|1
|9
|17-28
|10
|
17
|Хольштайн
|13
|1
|2
|10
|13-33
|5
|
18
|Бохум
|13
|0
|2
|11
|10-34
|2
|6.12
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|3 : 2
|7.12
|17:30
|
Байер – Ст-Паули
|2 : 1
|7.12
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|4 : 2
|7.12
|17:30
|
Бохум – Вердер
|0 : 1
|7.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|2 : 2
|7.12
|17:30
|
Хольштайн – РБ Лейпциг
|0 : 2
|7.12
|20:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|1 : 1
|8.12
|17:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|8.12
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|9
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|9
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|11
|1
|3