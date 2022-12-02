«Бавария» вышла из числа претендентов на Маркуса Тюрама

«Бавария» решила отказать от кандидатуры нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, пишет журналист Кристиан Фальк.

В руководстве мюнхенского клуба пришли к выводу, что 25-летний француз не проходит под тип того нападающего, в котором нуждается команда.

Контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов расстаться с игроком, который не хочет подписывать новое соглашение, за 10 миллионов евро.