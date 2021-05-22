«Бавария» вышла из борьбы за Камавингу

«Бавария» вышла из борьбы за полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу, сообщает Kicker. Чемпионы Германии провели переговоры с красно-черными по игроку, но их не устроили финансовые требования французов. Клуб хочет получить за своего воспитанника 40 миллионов евро.

На Камавингу есть и другие претенденты, в частности, мадридский «Реал» и «ПСЖ». Футболист намерен покинуть «Ренн» по окончании сезона.

В нынешней кампании 18-летний хавбек сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.