«Бавария» вырвала победу у «Герты» благодаря пенальти на 92-й минуте. Левандовски сделал покер

«Бавария» вырвала победу у «Герты» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:3. Берлинцы дважды отыгрывались — с 0:2 и 2:3, однако на второй добавленной минуте «Бавария» получила право на пенальти.

Все четыре гола в составе мюнхенского клуба оформил Роберт Левандовски.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

«Бавария» — «Герта» — 4:3 (1:0)

Голы: Левандовски, 40 (1:0). Левандовски, 51 (2:0). Кордоба, 59 (2:1). Кунья, 71 (2:2). Левандовски, 85 (3:2). Нганкам, 88 (3:3). Левандовски, 90+3 — с пенальти (4:3).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез (Павар, 65), Киммих (Толиссо, 65), Ричардс (Мусиала, 65), Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 90+5), Горецка, Дэйвис (Зюле, 89), Левандовски.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Пентек, 68), Дарида, Тузар, Кордоба, Лукебакио (Нганкам, 88), Кунья.

Предупреждения: Кордоба, 13. Эрнандез, 58. Пентек, 84. Гнабри, 85. Миттельштедт, 90+1. Левандовски, 90+4.

Судья: Кортус.

4 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».