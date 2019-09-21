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«Бавария» всухую разгромила «Кельн»

18:23

«Бавария» в матче 5-го тура чемпионата Германии разгромила «Кельн» со счетом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовски.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

«Бавария» — «Кельн» — 4:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 3 (1:0). Левандовски, 48 (2:0). Коутинью, 62 — с пенальти (3:0). Перишич, 73 (4:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 59), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих (Мюллер, 71), Перишич, Коутинью, Гнабри, Толиссо, Левандовски (Кюизанс, 71).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Хегер (Бадер, 79), Кайнц (Мере, 65), Дрекслер, Скири, Шиндлер, Кордоба (Теродде, 72).

Предупреждения: Боатенг, 31. Эрнандез, 67. Хави Мартинес, 74. Кюизанс, 83.

Удаление: Эхизибуэ, 59.

Судья: Иттрих (Германия).

21 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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