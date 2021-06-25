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«Бавария» встретится с менхенгладбахской «Боруссией» в первом туре бундеслиги-2021/22

13:27
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Бундеслига опубликовала календарь матчей на сезон-2021/22.

Чемпион Германии «Бавария» начнет сезон 13 августа на выезде матчем с менхенгладбахской «Боруссией». Последний 34-й тур пройдет 14 мая 2022 года.

По итогам сезона-2020/21 чемпионом в 9-й раз подряд стала «Бавария», «Лейпциг» стал серебряным призером, замкнула тройку дортмундская «Боруссия». «Вольфсбург» попал в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» и «Байер» — в Лигу Европы, «Унион» — в Лигу конференций.

Из второй бундеслиги вышли две команды — «Бохум» и «Гройтер Фюрт».

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