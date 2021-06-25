«Бавария» встретится с менхенгладбахской «Боруссией» в первом туре бундеслиги-2021/22
13:27
Бундеслига опубликовала календарь матчей на сезон-2021/22.
Чемпион Германии «Бавария» начнет сезон 13 августа на выезде матчем с менхенгладбахской «Боруссией». Последний 34-й тур пройдет 14 мая 2022 года.
По итогам сезона-2020/21 чемпионом в 9-й раз подряд стала «Бавария», «Лейпциг» стал серебряным призером, замкнула тройку дортмундская «Боруссия». «Вольфсбург» попал в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» и «Байер» — в Лигу Европы, «Унион» — в Лигу конференций.
Из второй бундеслиги вышли две команды — «Бохум» и «Гройтер Фюрт».
Die Bundesliga-Spieltage f?r die Saison 2021/22 sind terminiert! ???? #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/K3SNiTJSmK— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) June 25, 2021
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю