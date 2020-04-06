«Бавария» возобновила тренировки. Однако игроки занимаются в небольших группах

Футболисты «Баварии» вернулись к тренировкам несмотря на пандемию коронавируса, соответствующие фотографии появились в Twitter B/R Football.

— Этим утром мюнхенцы вернулись к тренировкам, они работают в небольших группах, уважая дистанцию между друг другом, — говорится в подписи к фото.

This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe — B/R Football (@brfootball) April 6, 2020

По информации Bild, чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.