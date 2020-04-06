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«Бавария» возобновила тренировки. Однако игроки занимаются в небольших группах

14:53
Игроки «Баварии» на тренировке 6 апреля 2020 года. Фото Twitter
Игроки «Баварии» на тренировке 6 апреля 2020 года. Фото Twitter
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Футболисты «Баварии» вернулись к тренировкам несмотря на пандемию коронавируса, соответствующие фотографии появились в Twitter B/R Football.

— Этим утром мюнхенцы вернулись к тренировкам, они работают в небольших группах, уважая дистанцию между друг другом, — говорится в подписи к фото.

По информации Bild, чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

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