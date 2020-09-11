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«Бавария» возложила цветы к мемориалу жертвам 11 сентября

19:23
Карл-Хайнц Румменигге у мемориала жертвам терактов 11 сентября. Фото ФК "Бавария"
Карл-Хайнц Румменигге у мемориала жертвам терактов 11 сентября. Фото ФК "Бавария"
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«Бавария» возложила цветы к мемориалу, посвященному жертвам трагедии 11 сентября. Красно-белый букет с запиской возложил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«В память о тех, кто трагически погиб 11 сентября. Мы никогда не забудем», — говорится в записке.

11 сентября 2001 года в результате серии терактов в США погибли 2977 человек.

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