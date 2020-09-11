«Бавария» возложила цветы к мемориалу жертвам 11 сентября

«Бавария» возложила цветы к мемориалу, посвященному жертвам трагедии 11 сентября. Красно-белый букет с запиской возложил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«В память о тех, кто трагически погиб 11 сентября. Мы никогда не забудем», — говорится в записке.

11 сентября 2001 года в результате серии терактов в США погибли 2977 человек.