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Сегодня, 16:15

«Бавария» — «Вольфсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

«Бавария» и «Вольфсбург» сыграют в 18-м туре чемпионата Германии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Бавария» и «Вольфсбург» сыграют в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Начало матча на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) — в 17.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.20 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также посмотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Вольфсбург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вольфсбург

После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 42 очка и лидировала в турнирной таблице, в предыдущем матче мюнхенцы обыграли «Хоффенхайм» (5:0). У «Вольфсбурга» — 27 очков и седьмая строчка, во вторник зелено-белые обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (5:1).

ФК Бавария
ФК Вольфсбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 13 3 1 53-13 42
2
 Байер 17 11 5 1 41-23 38
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 РБ Лейпциг 17 9 3 5 29-24 30
5
 Штутгарт 17 8 5 4 32-26 29
6
 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
7
 Вольфсбург 17 8 3 6 38-29 27
8
 Фрайбург 17 8 3 6 25-30 27
9
 Вердер 17 7 5 5 31-32 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 17 7 3 7 26-26 24
12
 Аугсбург 17 5 4 8 19-33 19
13
 Унион Б 17 4 5 8 14-23 17
14
 Ст-Паули 17 4 2 11 12-21 14
15
 Хайденхайм 17 4 2 11 23-36 14
16
 Хоффенхайм 17 3 5 9 20-34 14
17
 Хольштайн 17 3 2 12 25-43 11
18
 Бохум 17 2 3 12 14-37 9
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 2 : 0
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
18.01 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 - : -
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 - : -
18.01 17:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
18.01 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
19.01 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
19.01 19:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 16
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 5
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 16 1 4
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