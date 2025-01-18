«Бавария» — «Вольфсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии
«Бавария» и «Вольфсбург» сыграют в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Начало матча на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) — в 17.30 по московскому времени.
Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.20 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также посмотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Вольфсбург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 42 очка и лидировала в турнирной таблице, в предыдущем матче мюнхенцы обыграли «Хоффенхайм» (5:0). У «Вольфсбурга» — 27 очков и седьмая строчка, во вторник зелено-белые обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (5:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|13
|3
|1
|53-13
|42
|
2
|Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|9
|3
|5
|29-24
|30
|
5
|Штутгарт
|17
|8
|5
|4
|32-26
|29
|
6
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|
8
|Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|
12
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
13
|Унион Б
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|
14
|Ст-Паули
|17
|4
|2
|11
|12-21
|14
|
15
|Хайденхайм
|17
|4
|2
|11
|23-36
|14
|
16
|Хоффенхайм
|17
|3
|5
|9
|20-34
|14
|
17
|Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|
18
|Бохум
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|- : -
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|- : -
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|16
|1
|4