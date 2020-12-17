Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вольфсбургом»

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:1). Дубль в активе Роберта Левандовски.

«Байер» на выезде обыграл «Кельн» (4:0). «Лейпциг» победил «Хоффенхайм» (1:0), а «Аугсбург» с аналогичным счетом переиграл «Арминию».

«Байер» лидирует в чемпионате с 28 очками. У «Баварии» и «Лейпцига» по 27 очков, эти команды делят 2-3 места.

Чемпионат Германии. Бундеслига

12-й тур

«Бавария» — «Вольфсбург» — 2:1 (1:1)

Голы: Филипп, 5 (0:1). Левандовски, 45+1 (1:1). Левандовски, 50 (2:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Эрнандез, Мюллер, Гнабри (Рока, 70), Коман, Толиссо (Мусиала, 70), Левандовски, Сане (Дуглас Коста, 90).

«Вольфсбург»: Кастелс, Руссийон (Паулу Отавиу, 86), Мбабу, Понграчич (Гилавоги, 79), Лакруа, Арнольд, Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 70), Баку (Бялек, 70), Филипп (Гинчек, 86), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, 34. Гнабри, 69. Сане, 84. Коман, 90.

Судья: Фриц.

16 декабря. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Кельн» — «Байер» — 0:4 (0:2)

Голы: Вайзер, 8 (0:1). Диаби, 10 (0:2). Шик, 54 (0:3). Вирц, 59 (0:4).

«Кельн»: Т.Хорн, Я.Хорн (Лимниос, 42), Якобс, Борнау, Честич, Скири (Хектор, 65), Озджан, Вольф, Реджбецай (Мере, 65), Андерссон (Модест, 65), Тильманн (Эхизибуэ, 46).

«Байер»: Храдецки, Драгович (Тапсоба, 67), Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер (Беллараби, 67), Амири (Синкгравен, 78), Вирц, Шик (Аларио, 78), Бэйли (Демирбай, 67), Диаби.

Предупреждения: Я.Хорн, 34. Драгович, 54.

Судья: Штилер.

16 декабря. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Хоффенхайм» — «Лейпциг» — 0:1 (0:0)

Гол: Поульсен, 60.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Адамс Нуху, Руди (Гачинович, 66), Самассеку, Сессеньон (Байер, 90+2), Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 66), Сков (Бебу, 80).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Хальстенберг, 46), Конате (Серлот, 61), Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Адамс, 74), Форсберг (Клайверт, 46. Айдара, 75), Ольмо, Поульсен.

Предупреждения: Фогт, 50. Сессеньон, 56.

Судья: Шлагер.

16 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Арминия» — «Аугсбург» — 0:1 (0:0)

Гол: Гауэлеув, 85.

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Де Медина, Нильссон (Лукокви, 77), Хартель (Мюллер, 89), Кунце, Клос, Шипплок (Гебауэр, 70), Кордова, Доан.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 60), Оксфорд, Удуокхай, Калиджури, Штробль, Грегорич (Варгас, 72), Хедира, Груэсо, Рихтер (Финнбогасон, 59).

Предупреждения: Кунце, 19. Фрамбергер, 45+1. Груэсо, 80.

Судья: Иттрих.

16 декабря. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».