«Бавария» вновь не смогла договориться о продлении контракта с Алабой
09:29
«Бавария» снова не договорилась о продлении контракта с защитником Давидом Алабой, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, третья попытка переговоров с 28-летним австрийцем провалилась.
Нынешний контракт Алабы с «Баварией» действует до конца сезона-2020/21.
Our Story: the third round of negotiations about a new contract for @David_Alaba failed! @FCBayern @sportbild— Christian Falk (@cfbayern) October 28, 2020
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