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«Бавария» вновь не смогла договориться о продлении контракта с Алабой

09:29
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«Бавария» снова не договорилась о продлении контракта с защитником Давидом Алабой, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, третья попытка переговоров с 28-летним австрийцем провалилась.

Нынешний контракт Алабы с «Баварией» действует до конца сезона-2020/21.

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