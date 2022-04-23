«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Лейпцига»
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер попал в сферу интересов «Баварии». На игрока также претендуют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Kicker.
Действующий контракт 24-летнего Лаймера рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока сборной Австрии в 26 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Лаймер забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|5 : 0
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|2 : 2
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|1 : 4
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|3 : 1
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
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