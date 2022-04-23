«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер попал в сферу интересов «Баварии». На игрока также претендуют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Kicker.

Действующий контракт 24-летнего Лаймера рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока сборной Австрии в 26 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Лаймер забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.