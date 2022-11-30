«Бавария» входит с число претендентов на нападающего Маркуса Тюрама

«Бавария» проявляет интерес к нападающему менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, сообщает L'Equipe.

Также на 25-летнего игрока сборной Франции претендуют «Интер», «Астон Вилла» и несколько команд из АПЛ.

Контракт игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов расстаться с игроком, который не хочет подписывать новое соглашение, за 10 миллионов евро.