«Бавария» и «Вердер» сыграют в 21-м туре чемпионата Германии в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 22.20 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также посмотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Вердер» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 21-й тур.

07 февраля 2025, 22:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

После 20 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 51 очко и занимала первое место в таблице, предыдущим соперником мюнхенцев был «Хольштайн» (4:3). У «Вердера» 30 очков и восьмая строчка, неделю назад зелено-белые обыграли «Майнц» (1:0).