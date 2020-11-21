«Бавария» не сумела обыграть «Вердер»
«Бавария» сыграла вничью с «Вердером» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
У хозяев отличился Кингсли Коман, у гостей — Максимилиан Эггештайн. «Бавария» с 19-ю очками остается лидером чемпионата.
В других матчах «Байер» обыграл «Арминию» (2:1). «Боруссия» из Менхенгладбаха разошлась миром с «Аугсбургом» (1:1). «Хоффенхайм» cыграл вничью со «Штутгартом» (3:3). «Шальке» уступил «Вольфсбургу» (0:2).
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Бавария» — «Вердер» — 1:1 (0:1)
Голы: Эггештайн, 45 (0:1). Коман, 62 (1:1).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез (Горецка, 19), Павар, Хави Мартинес, Мюллер, Коман (Гнабри, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 64), Левандовски, Дуглас Коста (Сане, 63).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Агу, 66), Эггештайн, Мевальд (Мбом, 72), Рашица (Чонг, 90+1), Саджент.
Предупреждения: Павар, 15. Биттенкурт, 32. Аугустинссон, 43. Павленка, 90+4.
Судья: Винкманн (Германия).
21 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
«Арминия» — «Байер» — 1:2 (0:1)
Голы: Бэйли, 27 (0:1). Храдецки, 47 — в свои ворота (1:1). Драгович, 88 (1:2).
«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Пипер, Лукокви, Ябо (Суку, 80), Хартель (Фоглзаммер, 90), Притль, Зойферт (Кунце, 80), Клос (Шипплок, 63), Доан.
«Байер»: Храдецки, С.Бендер (Драгович, 50), Та, Синкгравен, Л.Бендер (Вайзер, 46), Баумгартлингер, Амири (Беллараби, 80), Вирц, Аларио (Шик, 68), Бэйли, Диаби (Демирбай, 80).
Предупреждение: Драгович, 65.
Судья: Брих
21 ноября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
«Шальке» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:2)
Голы: Вегхорст, 3 (0:1). Шлагер, 24 (0:2).
«Шальке»: Реннов, Очипка, Настасич, Людевиг, Тиав, Стамбули (Скрцибски, 46), Маскарель, Сердар (Бенталеб, 77), Харит (Раман, 39), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Кутуджу, 77).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Мехмеди (Филипп, 89), Арнольд, Штеффен (Жуан Виктор, 74), Шлагер, Брекало (Клаус, 80), Баку, Вегхорст (Бялек, 89).
Предупреждение: Шлагер, 86.
Судья: Фриц.
21 ноября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
«Боруссия М» — «Аугсбург» — 1:1 (1:0)
Голы: Нойхаус, 5 (1:0). Калиджури, 88 (1:1).
«Боруссия»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Тюрам, 78), Крамер, Вольф, Нойхаус (Закария, 89), Херрманн (Лазаро, 67), Эмболо.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Удуокхай, Гумны (Фрамбергер, 54), Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Хедира, Варгас (Рихтер, 82), Финнбогасон (Грегорич, 65), Нидерлехнер (Хан, 65).
Предупреждения: Хедира, 38. Фрамбергер, 62. Гауэлеув, 65. Тюрам, 90+2.
Удаление: Фрамбергер, 66.
Судья: Шмидт .
21 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 3:3 (1:2)
Голы: Баумгартнер, 16 (1:0). Гонсалес, 18 (1:1). Вамангитука, 27 (1:2). Сессеньон, 47 (2:2). Крамарич, 71 — с пенальти (3:2). Кемпф, 90+3 (3:3).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Акпогума, Пош, Гайгер, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Клаусс, 87), Крамарич (Байер, 90+1), Бебу.
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Штенцель (Клемент, 75), Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Соса, 59), Эндо, Мангаля, Кулибали (Климовиц, 59), Гонсалес (Калайджич, 32), Вамангитука.
Предупреждения: Сессеньон, 4. Кастро, 30. Пош, 77. Кемпф, 89. Гайгер, 90+5.
Судья: Зиберт.
21 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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