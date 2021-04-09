«Бавария» ведет переговоры с Горецкой о продлении контракта
Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с «Баварией» новое соглашение, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.
Обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.
В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке «красных» 29 матчейй во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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