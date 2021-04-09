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«Бавария» ведет переговоры с Горецкой о продлении контракта

17:10
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Полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с «Баварией» новое соглашение, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.

Обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке «красных» 29 матчейй во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года.

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