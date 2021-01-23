«Бавария» ведет переговоры по новому контракту с Мусиалой

«Бавария» ведет переговоры по новому контракту с полузащитником Джамалом Мусиалой, сообщает Goal.

По информации источника, немецкий клуб хочет сохранить 17-летнего англичанина, привлекшего к себе интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Мусиала провел 19 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.