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«Бавария» ведет переговоры по новому контракту с Мусиалой

16:52
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«Бавария» ведет переговоры по новому контракту с полузащитником Джамалом Мусиалой, сообщает Goal.

По информации источника, немецкий клуб хочет сохранить 17-летнего англичанина, привлекшего к себе интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Мусиала провел 19 матчей за «Баварию», на его счету 3 гола. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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