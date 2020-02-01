«Бавария» в гостях обыграла «Майнц»

«Бавария» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Германии обыграла «Майнц» со счетом 3:1. Голы у мюнхенцев забили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиану Алькантара.

В других встречах «Фортуна» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Аугсбург» победил «Вердер» — 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур

«Майнц» — «Бавария» — 1:3 (1:3)

Голы: Левандовски, 8 (0:1). Т.Мюллер, 14 (0:2). Тиагу Алькантара, 26 (0:3). Сен Жюст, 45 (1:3).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Озтунали, Баку, Баррейро (Онисиво, 72), Кунде (Латца, 32), Боэтиус, Матета (Солои, 74).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Т.Мюллер (Коутинью, 65), Перишич (Толиссо, 90), Тиагу Алькантара, Горецка (Гнабри, 65), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Сен Жюст, 57. Горецка, 65. Боэтиус, 87. Латца, 88.

Судья: Данкерт (Германия).

1 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Фортуна Д» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:0)

Голы: Каан Айхан, 78 (1:0). Чэндлер, 90+3 (1:1).

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Моралес, Бериша (Финк, 77), Штегер (Соботтка, 87), Томми, Ампома (Ковнацки, 69), Хеннингс.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Чэндлер, Н`Дика (Дурм, 84), Роде, Костич, Соу, Камада (Ильзанкер, 46), Гонсалу Пасьенсия (Андре Силва, 46).

Предупреждения: Штегер, 50. Ильзанкер, 64. Каан Айхан, 72.

Судья: Вилленборг (Германия).

1 февраля. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

«Аугсбург» — «Вердер» — 2:1 (0:1)

Голы: Едвай, 23 — в свои ворота (0:1). Нидерлехнер, 67 (1:1). Варгас, 82 (2:1).

«Аугсбург»: Луте, Гауэлеув, Едвай, Макс, Удуокхай, Байер, Хедира (Левен, 78), Хан (Финнбогасон, 46), Варгас (Фрамбергер, 86), Нидерлехнер, Рихтер.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Фогт, Нури Шахин (Гросс, 80), Классен, Биттенкурт (Саджент, 87), М.Эггештайн, Зельке, Рашица, Вольтемаде (Бартельс, 58).

Предупреждения: М.Эггештайн, 48. Емер Топрак, 66. Бартельс, 69. Биттенкурт, 74. Байер, 76. Макс, 88. Зельке, 90.

Судья: Фриц (Германия).

1 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».