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Сегодня, 22:02

«Бавария» уволила тренера вратарей первой команды. Он проработал в клубе 12 лет

«Бавария» уволила тренера вратарей первой команды
Иван Шитик
Корреспондент
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«Баварии» уволило тренера вратарей команды Тони Тапаловича, сообщает Bild.

Клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают с дружеские отношения с Тапаловича.

Отметается, что у Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает немецкий специалист.

Отметим, что Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему на замену «Бавария» подписала голкипера «Борусссии» Янна Зоммера.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
13
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 - : -
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 - : -
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 - : -
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
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Доминик Дрекслер

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 14 1 2
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