«Бавария» разгромила «Унион», Кейн оформил дубль и сделал голевой пас
«Бавария» дома разгромила «Унион» в матче 9-го тура бундеслиги — 3:0.
Дубль оформил Харри Кейн, который также отметился результативной передачей на Кингсли Комана.
«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате до 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих. Мюнхенцы с 23 очками лидируют в таблице бундеслиги. «Унион» с 15 очками — на 6-й строчке.
В параллельных матчах «Хольштайн Киль» дома победил «Хайденхайм» со счетом 1:0, «Вольфсбург» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|32-7
|23
|
2
|РБ Лейпциг
|8
|6
|2
|0
|14-3
|20
|
3
|Айнтрахт Ф
|9
|5
|2
|2
|23-14
|17
|
4
|Байер
|9
|4
|4
|1
|20-15
|16
|
5
|Фрайбург
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|
6
|Унион Б
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
7
|Штутгарт
|9
|3
|4
|2
|17-16
|13
|
8
|Боруссия Д
|8
|4
|1
|3
|15-14
|13
|
9
|Вердер
|8
|3
|3
|2
|14-16
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|13-20
|11
|
11
|Хайденхайм
|9
|3
|1
|5
|12-12
|10
|
12
|Боруссия М
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|16-17
|9
|
14
|Майнц
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
15
|Ст-Паули
|9
|2
|2
|5
|7-11
|8
|
16
|Хоффенхайм
|9
|2
|2
|5
|13-19
|8
|
17
|Хольштайн
|9
|1
|2
|6
|11-23
|5
|
18
|Бохум
|9
|0
|1
|8
|9-29
|1
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.11
|22:30
|
Байер – Штутгарт
|0 : 0
|2.11
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|3 : 0
|2.11
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|7 : 2
|2.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Ст-Паули
|0 : 2
|2.11
|17:30
|
Хольштайн – Хайденхайм
|1 : 0
|2.11
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|1 : 1
|2.11
|20:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.11
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|3.11
|19:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|6
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|7
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
|
|
Марко Фридль
Вердер
|6
|1
|1
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