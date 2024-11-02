Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:24

«Бавария» разгромила «Унион», Кейн оформил дубль и сделал голевой пас

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн и Данило Духи.
Фото Reuters

«Бавария» дома разгромила «Унион» в матче 9-го тура бундеслиги — 3:0.

Дубль оформил Харри Кейн, который также отметился результативной передачей на Кингсли Комана.

«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате до 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих. Мюнхенцы с 23 очками лидируют в таблице бундеслиги. «Унион» с 15 очками — на 6-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Унион Б

В параллельных матчах «Хольштайн Киль» дома победил «Хайденхайм» со счетом 1:0, «Вольфсбург» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:0
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:1
Аугсбург

ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
ФК Унион Берлин
Читайте также
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Популярное видео
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Айнтрахт» разгромил «Бохум» в матче с девятью голами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 32-7 23
2
 РБ Лейпциг 8 6 2 0 14-3 20
3
 Айнтрахт Ф 9 5 2 2 23-14 17
4
 Байер 9 4 4 1 20-15 16
5
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
6
 Унион Б 9 4 3 2 9-8 15
7
 Штутгарт 9 3 4 2 17-16 13
8
 Боруссия Д 8 4 1 3 15-14 13
9
 Вердер 8 3 3 2 14-16 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 13-20 11
11
 Хайденхайм 9 3 1 5 12-12 10
12
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 16-17 9
14
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
15
 Ст-Паули 9 2 2 5 7-11 8
16
 Хоффенхайм 9 2 2 5 13-19 8
17
 Хольштайн 9 1 2 6 11-23 5
18
 Бохум 9 0 1 8 9-29 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.11 22:30
Байер – Штутгарт
 0 : 0
2.11 17:30
Бавария – Унион Б
 3 : 0
2.11 17:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 7 : 2
2.11 17:30
Хоффенхайм – Ст-Паули
 0 : 2
2.11 17:30
Хольштайн – Хайденхайм
 1 : 0
2.11 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 1 : 1
2.11 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.11 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
3.11 19:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 10
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 6
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 7 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 6 1 1
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости