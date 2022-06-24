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Сегодня, 06:28

«Бавария» требует у «Барселоны» 40 миллионов евро за Левандовски

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб направил «Баварии» предложение в размере 35 миллионов евро в качестве гарантированной суммы и еще пяти миллионов евро в качестве различных бонусов.

Отмечается, что мюнхенский клуб требует у «Барселоны» 40 миллионов евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне 33-летний поляк забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/06/23/robert-lewandowski-hopes-seal-barcelona-move-following-34m-bid/
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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