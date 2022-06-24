«Бавария» требует у «Барселоны» 40 миллионов евро за Левандовски

«Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб направил «Баварии» предложение в размере 35 миллионов евро в качестве гарантированной суммы и еще пяти миллионов евро в качестве различных бонусов.

Отмечается, что мюнхенский клуб требует у «Барселоны» 40 миллионов евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне 33-летний поляк забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.