"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе мюнхенцев отличился Серж Гнабри, за команду гостей забил Матеус Перейра.

"Бавария" после 31 туров набрала 71 очко и оторвалась от занимающей второе место дортмундской "Боруссии" на два пункта. "Нюрнберг", в активе которого 19 очков, занимает предпоследнее место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

"Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1 (0:0)

Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1).

Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга)

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90.

Судья: Штилер (Германия).

28 апреля. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

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