«Бавария» упустила победу в матче с «Аугсбургом»

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Германии. В составе команды Нико Ковача отличились нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Серж Гнабри. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена».

«Бавария» проигрывала со счетом 0:1 по ходу встречи. «Аугсбург» забил первым на первой минуте матча, гол забил форвард Марко Рихтер. На второй компенсированной минуте игры «Аугсбург» вырвал ничью в этой встрече — автором забитого мяча стал нападающий Альфред Финнбогасон.

«Бавария» с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» — 14-е место и 6 баллов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«Аугсбург» — «Бавария» — 2:2 (1:1)

Голы: Рихтер, 1 (1:0). Левандовски, 14 (1:1). Гнабри, 49 (1:2). Финнбогасон, 90+1 (2:2).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Оксфорд (Йенсен, 63), Удуокхай, Моравек, Хедира, Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68), Рихтер (Кордова, 82).

«Бавария»: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Эрнандез, Павар, Киммих, Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Коутинью (Мюллер, 80), Гнабри (Горецка, 87), Коман, Левандовски.

Предупреждения: Киммих, 37. Тиагу Алькантара, 42. Рихтер, 63. Хедира, 73. Хави Мартинес, 84. Коубек, 90+4.

Судья: Зиберт (Германия).

19 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Результаты других игр указаны ниже:

«Вердер» — «Герта» — 1:1 (1:0)

Голы: Саджент, 7 (1:0). Лукебакио, 70 (1:1).

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Нури Шахин (Баргфреде, 81), Гросс, Классен, Биттенкурт, М.Эггештайн, Рашица (Писарро, 87), Саджент (Й.Эггештайн, 74).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Рекик, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред (Торунарига, 90), Дарида, Груич, Вольф, Дилросюн (Лукебакио, 56), Ибишевич (Зельке, 77).

Предупреждения: Клюнтер, 57. Биттенкурт, 80.

Судья: Брих (Германия).

19 октября. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Фортуна Д» — «Майнц» — 1:0 (0:0)

Гол: Хеннингс, 82.

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер, Адамс Нуху, Боджек (Соботтка, 86), Текпетей (Ковнацки, 66), Хеннингс, Кенан Караман (Томми, 82).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Озтунали, Фернандес, Кунде (Солои, 84), Боэтиус, Авонийи (Латца, 46), Онисиво (Куэйсон, 71).

Предупреждения: Фернандес, 31. Каан Айхан, 60. Текпетей, 66. Центнер, 82. Боэтиус, 87.

Удаление: Фернандес, 45+1.

Судья: Цвайер (Германия).

19 октября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

«Унион Б» — «Фрайбург» — 2:0 (1:0)

Голы: Бюльтер, 1 (1:0). Ингвартсен, 84 (2:0).

«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Ленц, К.Шлоттербек, Гентнер (Кроос, 77), Андрих, Андерссон (Уджа, 83), Ингвартсен, Бюльтер (Мес, 89).

«Фрайбург»: Шволов (Тиде, 23), Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Петерсен, 46), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер (Грифо, 58).

Предупреждения: Гентнер, 11. Андрих, 66. Ингвартсен, 76.

Судья: Кортус (Германия).

19 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

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