«Бавария» упустила победу в матче с «Аугсбургом»
«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Германии. В составе команды Нико Ковача отличились нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Серж Гнабри. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена».
«Бавария» проигрывала со счетом 0:1 по ходу встречи. «Аугсбург» забил первым на первой минуте матча, гол забил форвард Марко Рихтер. На второй компенсированной минуте игры «Аугсбург» вырвал ничью в этой встрече — автором забитого мяча стал нападающий Альфред Финнбогасон.
«Бавария» с 15 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» — 14-е место и 6 баллов.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Аугсбург» — «Бавария» — 2:2 (1:1)
Голы: Рихтер, 1 (1:0). Левандовски, 14 (1:1). Гнабри, 49 (1:2). Финнбогасон, 90+1 (2:2).
«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Оксфорд (Йенсен, 63), Удуокхай, Моравек, Хедира, Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68), Рихтер (Кордова, 82).
«Бавария»: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Эрнандез, Павар, Киммих, Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Коутинью (Мюллер, 80), Гнабри (Горецка, 87), Коман, Левандовски.
Предупреждения: Киммих, 37. Тиагу Алькантара, 42. Рихтер, 63. Хедира, 73. Хави Мартинес, 84. Коубек, 90+4.
Судья: Зиберт (Германия).
19 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
Результаты других игр указаны ниже:
«Вердер» — «Герта» — 1:1 (1:0)
Голы: Саджент, 7 (1:0). Лукебакио, 70 (1:1).
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Нури Шахин (Баргфреде, 81), Гросс, Классен, Биттенкурт, М.Эггештайн, Рашица (Писарро, 87), Саджент (Й.Эггештайн, 74).
«Герта»: Ярстейн, Боята, Рекик, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред (Торунарига, 90), Дарида, Груич, Вольф, Дилросюн (Лукебакио, 56), Ибишевич (Зельке, 77).
Предупреждения: Клюнтер, 57. Биттенкурт, 80.
Судья: Брих (Германия).
19 октября. Бремен. Стадион «Везерштадион».
«Фортуна Д» — «Майнц» — 1:0 (0:0)
Гол: Хеннингс, 82.
«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер, Адамс Нуху, Боджек (Соботтка, 86), Текпетей (Ковнацки, 66), Хеннингс, Кенан Караман (Томми, 82).
«Майнц»: Центнер, Брозински, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Озтунали, Фернандес, Кунде (Солои, 84), Боэтиус, Авонийи (Латца, 46), Онисиво (Куэйсон, 71).
Предупреждения: Фернандес, 31. Каан Айхан, 60. Текпетей, 66. Центнер, 82. Боэтиус, 87.
Удаление: Фернандес, 45+1.
Судья: Цвайер (Германия).
19 октября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
«Унион Б» — «Фрайбург» — 2:0 (1:0)
Голы: Бюльтер, 1 (1:0). Ингвартсен, 84 (2:0).
«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Ленц, К.Шлоттербек, Гентнер (Кроос, 77), Андрих, Андерссон (Уджа, 83), Ингвартсен, Бюльтер (Мес, 89).
«Фрайбург»: Шволов (Тиде, 23), Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Петерсен, 46), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер (Грифо, 58).
Предупреждения: Гентнер, 11. Андрих, 66. Ингвартсен, 76.
Судья: Кортус (Германия).
19 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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