"Бавария" сыграет товарищеский матч с "Кайзерслаутерном", чтобы помочь клубу получить лицензию"

"Бавария" 27 мая проведет товарищеский матч с "Кайзерслаутерном". Игра на стадионе "Фритц Вальтер" начнется в 19.30 по московскому времени.

Как сообщает официальный сайт "Баварии", клуб хочет помочь "Кайзерслаутерну" сохранить лицензию на участие в третьем дивизионе в следующем сезоне. Вся прибыль от матча пойдет на счет "Кайзерслаутерна". В 2012 году клуб покинул первую бундеслигу, в 2018 - вторую.

"Бавария" ранее уже проводила подобные "матчи спасения". Первый такой матч состоялся в 2003 году против "Санкт-Паули". В 2017 году благодаря доходам от матча "Киккерс Оффенбах" избежал банкротства.

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