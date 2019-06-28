"Бавария" сыграет дома с "Гертой" в первом туре чемпионата Германии

"Бавария" начнет новый сезон бундеслиги с домашнего матча с "Гертой". Встреча состоится 16 августа, сообщается на официальном сайте бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия", занявшая второе место в прошлом сезоне, в первом туре примет "Аугсбург". Чемпионат Германии завершится 16 мая.

В межсезонье состав "Баварии" пополнили два французских крайних защитника – Люка Эрнандез и Бенжамен Павар, за которых мюнхенцы заплатили 80 миллионов евро "Атлетико" и 35 миллионов евро "Штутгарту" соответственно.