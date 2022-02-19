«Бавария» связывалась с агентом Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге, сообщает Bild.

Мюнхенская «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер. «Бавария» уже связалась с 37-летним португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.