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«Бавария» сравнила Левандовски и Мюллера с Джорданом и Пиппеном

20:37
Роберт Левандовски с Томасом Мюллером и Майкл Джордан со Скотти Пиппеном. Фото "Бавария", Twitter
Роберт Левандовски с Томасом Мюллером и Майкл Джордан со Скотти Пиппеном. Фото "Бавария", Twitter

«Бавария» после победы над «Фрайбургом» в 16-м туре чемпионата Германии (2:1) оценила действия дуэта форвардов Роберта Левандовски и Томаса Мюллера. Нападающие забили по мячу, а Мюллер также отдал на поляка голевой пас.

В Twitter мюнхенцы опубликовали коллаж из двух фото: Левандовски с Мюллером и знаменитого баскетбольного дуэта из девяностых — игроков «Чикаго» Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

«Одинаковая энергия», — говорится в подписи к фото.

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