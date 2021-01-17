«Бавария» сравнила Левандовски и Мюллера с Джорданом и Пиппеном
20:37
«Бавария» после победы над «Фрайбургом» в 16-м туре чемпионата Германии (2:1) оценила действия дуэта форвардов Роберта Левандовски и Томаса Мюллера. Нападающие забили по мячу, а Мюллер также отдал на поляка голевой пас.
В Twitter мюнхенцы опубликовали коллаж из двух фото: Левандовски с Мюллером и знаменитого баскетбольного дуэта из девяностых — игроков «Чикаго» Майкла Джордана и Скотти Пиппена.
Same energy. @lewy_official ? @esmuellert_ pic.twitter.com/YUj5vTG8eS— ?? FC Bayern US ?? (@FCBayernUS) January 17, 2021
«Одинаковая энергия», — говорится в подписи к фото.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю