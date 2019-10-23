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«Бавария» сообщила, что защитник Эрнандез перенесет операцию

19:49
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Пресс-служба «Баварии» информирует, что у защитника Люка Эрнандез после МРТ-обследования выявлен частичный разрыв внутренней связки на правом голеностопном суставе. 23-летний француз получил травму в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2).

Теперь Эрнандезу предстоит операция. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Ранее стало известно, что защитник «Баварии» Никлас Зюле получил травму в матче 8-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В текущем сезоне Эрнандез провел 9 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.

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Олимпиакос П — Бавария

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