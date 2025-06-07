«Бавария» согласовала с «Байером» сумму компенсации за Та

«Бавария» договорилась с «Байером» по сумме компенсации за защитника Джонатана Та, сообщил в соцсети X журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний немец сможет присоединиться к мюнхенскому клубу до истечения контракта с леверкузенцами и сыграть на клубном чемпионате мира-2025.

Та играл за «Байер» с 2015 года. Он провел за клуб 402 матча, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее «Бавария» объявила о подписании игрока сборной Германии на правах свободного агента. Та подписал с мюнхенцами четырехлетний контракт, который вступает в силу с 1 июля.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. «Бавария» сыграет в группе С с «Бока Хуниорс», «Бенфикой» и «Оклендом».