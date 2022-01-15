«Бавария» согласовала новый контракт с Нойером

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с клубом. 35-летний немец и мюнхенский клуб близки к подписанию нового соглашения, сообщает Sky Sport Deutschland,

Новый контракт Нойера может быть рассчитан на три года.

В текущем сезоне бундеслиги голкипер принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей и провел шесть сухих встреч.

Напомним, Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.