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Сегодня, 16:03

«Бавария» согласовала новый контракт с Нойером

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с клубом. 35-летний немец и мюнхенский клуб близки к подписанию нового соглашения, сообщает Sky Sport Deutschland,

Новый контракт Нойера может быть рассчитан на три года.

В текущем сезоне бундеслиги голкипер принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей и провел шесть сухих встреч.

Напомним, Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
Перерыв

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Мануэль Нойер
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
5
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
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