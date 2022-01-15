«Бавария» согласовала новый контракт с Нойером
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с клубом. 35-летний немец и мюнхенский клуб близки к подписанию нового соглашения, сообщает Sky Sport Deutschland,
Новый контракт Нойера может быть рассчитан на три года.
В текущем сезоне бундеслиги голкипер принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей и провел шесть сухих встреч.
Напомним, Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|1
|3
|57-18
|43
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|18
|8
|5
|5
|42-30
|29
|
4
|Хоффенхайм
|18
|9
|4
|5
|38-27
|31
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|7
|4
|7
|34-23
|25
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|18
|7
|3
|8
|26-21
|24
|
8
|Кельн
|18
|7
|7
|4
|30-28
|28
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Унион Б
|18
|7
|7
|4
|25-23
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|18
|6
|4
|8
|24-33
|22
|
13
|Штутгарт
|18
|4
|6
|8
|22-31
|18
|
14
|Бохум
|18
|7
|2
|9
|17-26
|23
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|18
|6
|2
|10
|17-30
|20
|
17
|Герта
|18
|6
|3
|9
|21-38
|21
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|20
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|14
|1
|3
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