«Бавария» собирается пожертвовать не менее 1 миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии

«Бавария» сообщила, что собирается провести благотворительный матч с «Шальке». В зависимости от выручки, клуб собирается пожертвовать не менее одного миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии.

Отмечается, что фонд «FC Bayern — Hilfe e.V.» пожертвует еще сто тысяч евро жертвам непогоды в Баварии.

Benefizspiel gegen den FC Schalke 04: FC Bayern spendet 1,1 Millionen Euro f?r Hochwasseropfer.



? https://t.co/Di50cH6m3d — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 23, 2021

16 июля «Бавария», компания Telekom и «Кельн» пожертвовали сто тысяч евро жертвам наводнения.

12 июля на западе и юго-западе Германии прошли ливни, которые стали причиной наводнения. Погибло больше 150 человек.