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«Бавария» собирается пожертвовать не менее 1 миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии

12:10
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«Бавария» сообщила, что собирается провести благотворительный матч с «Шальке». В зависимости от выручки, клуб собирается пожертвовать не менее одного миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии.

Отмечается, что фонд «FC Bayern — Hilfe e.V.» пожертвует еще сто тысяч евро жертвам непогоды в Баварии.

16 июля «Бавария», компания Telekom и «Кельн» пожертвовали сто тысяч евро жертвам наводнения.

12 июля на западе и юго-западе Германии прошли ливни, которые стали причиной наводнения. Погибло больше 150 человек.

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