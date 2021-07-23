«Бавария» собирается пожертвовать не менее 1 миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии
12:10
«Бавария» сообщила, что собирается провести благотворительный матч с «Шальке». В зависимости от выручки, клуб собирается пожертвовать не менее одного миллиона евро пострадавшим от наводнения в Германии.
Отмечается, что фонд «FC Bayern — Hilfe e.V.» пожертвует еще сто тысяч евро жертвам непогоды в Баварии.
16 июля «Бавария», компания Telekom и «Кельн» пожертвовали сто тысяч евро жертвам наводнения.
12 июля на западе и юго-западе Германии прошли ливни, которые стали причиной наводнения. Погибло больше 150 человек.
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