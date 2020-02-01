«Бавария» планирует потратить 200 миллионов евро в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport1.de. По информации источника, именно такую сумму одобрил совет директоров мюнхенского клуба. «Бавария» хочет усилить линию атаки, главные цели на лето — 24-летний вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане и 20-летний полузащитник «Байера» Кай Хаверц.

Сане провел за «Манчестер Сити» лишь один матч в сезоне-2019/20 — против «Ливерпуля» в Суперкубке Англии. В этой встрече немец не отличился результативными действиями и получил повреждение крестообразных связок, от которого не оправился до сих пор. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вингера в 100 миллионов евро. На счету Хаверца 5 голов и 2 результативных передачи в 23 матчах за «Байер» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.