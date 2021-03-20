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«Бавария» за тайм забила четыре гола в ворота «Штутгарта» и разгромила соперника

19:22
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«Бавария» одержала крупную победу в матче 26-го тура чемпионата Германии. Мюнхены разгромили сопреника со счетом 4:0.

При этом все четыре гола влетели в ворота «Штутгарта» уже в первом тайме.

«Бавария» играла в меньшинстве с 12-й минуты. Прямую красную карточку получил защитник Альфонсо Дэвис, ударивший шипами в голеностоп полузащитнику «Штутгарта» Ватару Эндо.

В таблице бундеслиги «Бавария» единолично лидирует, набрав 61 очко после 26 туров.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0 (4:0)

Голы: Левандовски, 17 (1:0). Гнабри, 22 (2:0). Левандовски, 23 (3:0). Левандовски, 39 (4:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Павар, Мюллер (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Коман, 60), Горецка, Дэйвис, Левандовски (Шупо-Мотинг, 70), Сане (Мусиала, 83).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса (Ферстер, 46), Мавропанос, Кастро (Каразор, 76), Эндо (Дидави, 76), Кулибали, Аамада (Гонсалес, 46), Калайджич, Вамангитука (Климовиц, 35).

Предупреждения: Боатенг, 37. Кастро, 61. Кемпф, 86.

Удаление: Дэйвис, 12.

Судья: Шлагер (Германия).

20 марта. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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