"Бавария" - "Шальке": стали известны стартовые составы

"Бавария" и "Шальке" объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Германии. С первых минут встречу начнут форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и хавбек "горняков" Себастьян Руди.

Состав "Баварии": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Коман, Горецка, Гнабри, Хамес, Левандовски.

Состав "Шальке": Ферманн, Сане, Брума, Очипка, Калиджури, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Кутуджу.

"Бавария" занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 42 очка. "Шальке" с 22 баллами располагается на 13-й строчке.

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