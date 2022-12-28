«Бавария» считает Мусиалу и Дэвиса незаменимыми для команды

«Бавария» намерена продлить контракты с полузащитником Джамалом Мусиалой и защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, «Бавария» считает этих футболистов незаменимыми для будущего команды. В связи с этим мюнхенский клуб предложит новые контракты и Мусиале, и Дэвису.

22-летний Канадец выступает за «Баварию» с января 2019 года и провел за немецкий клуб 134 года, забил шесть мячей и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

19-летний Мусиала присоединился к «Баварии» в июле 2020 года и сыграл за команду 100 матчей, забил 27 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2026 года.